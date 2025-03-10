سفن روسية وصينية فـي إيران للمشاركة فـي مناورات عسكرية

طهران ـ أ ف ب: تجري القوات البحرية لإيران وروسيا والصين غدًا الثلاثاء مناورات عسكرية قبالة السواحل في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية من أجل «تعزيز الأمن الإقليمي»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء إيرانية أمس الأحد.
وكانت هذه الدول قد أجرت مناورات مشتركة في المنطقة خلال السنوات الماضية انطلاقًا من رغبتها المشتركة في مواجهة ما تصفه بـ»الهيمنة الأميركية». وذكرت وكالة «تسنيم» للأنباء أن المناورات «ستبدأ الثلاثاء في ميناء تشابهار» جنوب غرب إيران، دون أن تحدد مُدَّتها. وأشارت إلى أن «سفنًا قتالية وداعمة للقوات البحرية الصينية والروسية وسفن الجيش الإيراني وبحرية الحرس الثوري» ستشارك في المناورات. وتجري التدريبات «في المنطقة الشمالية من المحيط الهندي» وتهدف إلى «تعزيز الأمن في المنطقة وتوسيع التعاون المتعدد الأطراف بين الدول المشاركة»، بحسب الوكالة. وقالت وزارة الدفاع الصينية إن بكين ستنشر «مدمّرة وسفينة إمداد».
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