شهيد وإصابتان شرق غزة .. وإسرائيل تقتحم مخيم الفارعة بالضفة

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

استشهد فلسطيني وأصيب آخران أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي الشجاعية شرق غزَّة، في استمرار لانتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر بوصول شهيد وإصابتين إلى مستشفى العربي الأهلي «المعمداني» جرّاء إصابتهم برصاص قوات الاحتلال خلال تفقد منازلهم في حي الشجاعية شرق مدينة غزَّة.

واستشهد 5 وأصيب آخرون جراء اعتداءات الاحتلال عليهم في حي الشجاعية يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزَّة، حيث قصفت زوارق حربية إسرائيلية ساحل بحر مدينة غزَّة بعدد من القذائف بالتزامن مع إطلاق نار طال ميناء الصيادين وبعض المنازل الساحلية.

وفي رفح أطلق جنود الاحتلال النار على طول الشريط الحدودي مع مصر.

واصيب ثمانية بينهم سائق مصري في قصف جرافة مصرية عليها علم مصري تقوم بإزالة الركام في بيت حانون شمال قطاع غزَّة.

وقالت وزارة الصحة بغزَّة إنه وصل مشافي قطاع غزَّة سبعة شهداء (شهيد انتشال، ستة شهداء جدد) و8 مُصابين خلال 48 ساعة.

وقررت إسرائيل إرسال وفد للتفاوض إلى العاصمة القطرية الدوحة حول وقف إطلاق النار يوم الاثنين في خطوة قد تسهم في التوصل إلى بدء المرحلة الثانية.

وفي الضفة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مُخيَّم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى المُخيَّم، فيما تبعتها تعزيزات عسكرية باتجاهه.

كما انتشرت قوات من المشاة والقناصة في المُخيَّم، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة، وتمت مداهمة المنازل، واحتجاز عدة شبان، فيما تمركزت دوريات الاحتلال في عدة مناطق من المُخيَّم.