جهاز الخدمة السرية الأميركي يطلق النار على مسلّح قرب البيت الأبيض

واشنطن ـ أ ف ب: أطلق عناصر في جهاز الخدمة السرية الأميركي النار على مسلّح بالقرب من البيت الأبيض، وفق ما أعلن متحدث باسم الجهاز الأحد، مشيرا إلى أن الرجل نُقل إلى المستشفى ولا معلومات عن حاله. وجاء في بيان للمتحدث باسم الجهاز أنتوني غولييلمي على منصة إكس أن الشرطة المحلية أخطرت عناصر الجهاز في وقت سابق بشأن وصول رجل "انتحاري" إلى واشنطن من إنديانا، وقد تصدوا له في شارع قريب جدا من البيت الأبيض، حيث "وقعت مواجهة مسلحة، أطلق خلالها عناصرنا النار". واضاف أن شرطة واشنطن فتحت تحقيقا في الحادث.

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