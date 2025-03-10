بريطانيا تندد بطرد روسيا دبلوماسييها بسبب التجسس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 02:33 مساءً - نددت المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، بإعلان روسيا طرد اثنين من دبلوماسييها بسبب التجسس، معتبرة أن الخطوة استندت إلى اتهامات "خبيثة ولا أساس لها".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها روسيا اتهامات خبيثة ولا أساس لها بحق موظفينا"، بعدما سبق للبلدين تبادل طرد الدبلوماسيين في مراحل مختلفة من الأعوام الماضية.

وفي وقت سابق، كشفت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم تجريد السكرتير الثاني في السفارة البريطانية بموسكو وزوجة دبلوماسي بريطاني آخر من اعتمادهما في روسيا لتقديمهما معلومات كاذبة عن نفسيهما واستنادًا إلى أدلة على أنشطتهما الاستخباراتية والسرية.

ومن جانبه، أوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، أن عمليات مكافحة التجسس التي قام بها جهاز الأمن الفيدرالي كشفت عن وجود استخبارات غير معلن عنه للمملكة المتحدة تحت غطاء سفارة البلاد في موسكو.