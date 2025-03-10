حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 02:33 مساءً - قال الكرملين، اليوم الاثنين، إنه يجب أن ينتهي العنف بسوريا في أسرع وقت ممكن.

وأضاف الكرملين، أن موسكو تشعر بالقلق إزاء ما يحصل في الساحل السوري، وهذه القضية بحاجة إلى الحل في أسرع وقت ممكن، بحسب وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة السورية، أمس الأحد، إنه تم تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث منطقة الساحل.

وأضافت الرئاسة السورية، أنه من مهام اللجنة الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى أحداث الساحل، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، بحسب "رويترز".

وأشارت إلى أنه من مهمة اللجنة التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، مؤكدة على جميع الجهات الحكومية التعاون مع لجنة التحقيق لإنجاز مهامها.

واندلعت اشتباكات، الخميس الماضي، في المنطقة الساحلية السورية عقب سلسلة من الهجمات من قِبل عناصر تابعة لنظام بشار الأسد السابق، واستهدفت قوات الحكومة الانتقالية.