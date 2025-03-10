العالم اليوم - "ديليفرو" تغادر هونغ كونغ وتبيع أصولًا لمنافستها "فود باندا"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 02:26 مساءً - كشفت شركة "ديليفرو"، عملاقة توصيل الطعام البريطانية، عن اعتزامها الانسحاب من هونغ كونغ في أبريل المقبل، بعد تسعة أعوام هناك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، الإثنين.

وقالت المجموعة، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، إنها وافقت على بيع بعض أجزاء من نشاطها في هونغ كونغ لشركة "فود باندا" المنافسة لشركة "دليفرو هيرو" والتي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، دون أن تكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وأفادت بأنها تعتزم أيضا إغلاق أجزاء أخرى من أنشطتها في هونغ كونغ، وأضافت أنها قامت بتعيين مسؤولين لعمليات التصفية، لإدارة عمليات الإغلاق "بأكثر الطرق الممكنة من حيث الكفاءة".

ومن المقرر أن تظل المنصة الخاصة بعمل الطلبات والتابعة للمجموعة، نشطة حتى السابع من أبريل.