الأمم المتحدة تؤكد الحاجة لمزيد من النساء في الجهاز القضائي لتحقيق العدالة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 12:31 مساءً - ذكرت الأمم المتحدة أنه على الرغم من زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، إلا أنها لم تزل ممثلة في مناصب صنع القرار تمثيلا ناقصا بشكل ملحوظ.. مشيرا إلى أن في الواقع، يوجد عدد قليل نسبيًا من النساء في السلطة القضائية أو جزء منها، ولا سيما في المناصب القيادية القضائية العليا.

واعتبرت الأمم المتحدة- في بيان؛ بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات، الذي يوافق 10 مارس من كل عام- أن مسألة تمثيل المرأة في القضاء هي المفتاح لضمان تمثيل المحاكم للمواطنين ومعالجة مخاوفهم وإصدار أحكام سليمة. وبالتالي يعمل وجود القاضيات على تعزيز شرعية المحاكم، وإرسال إشارة قوية مفادها أنها مفتوحة ومتاحة أمام الساعين إلى الانتصاف والعدالة.

وأضافت الأمم المتحدة، أن دخول القاضيات إلى الأماكن التي أُستبعدن منها، مثل خطوة إيجابية للنظر إلى الهيئات القضائية على أنها أكثر شفافية وشمولية وتمثيلًا للمواطنين الذين يقعون في دائرة تأثيرها.

وجددت الأمم المتحدة، تأكيد التزامها بتطوير استراتيجيات وخطط وطنية مناسبة وفعالة للنهوض بالمرأة في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية على المستويات القيادية والإدارية وضمان تنفيذ تلك الاستراتيجيات والخطط.