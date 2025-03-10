هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب توصلت إلى تفاهمات مع واشنطن بشأن المحتجزين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 11:29 صباحاً - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل توصلت لتفاهمات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتنسيق بشأن المحادثات بين واشنطن وحركة حماس.

وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ وزراء في حكومته، أمس الأحد، أن المحادثات الأمريكية مع حماس سيتم تنسيقها بشكل كامل مع إسرائيل بشأن المحتجزين.

وفي وقت سابق، قال آدم بوهلر، مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المحتجزين، أمس، إن الاجتماعات الأمريكية مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة كانت مفيدة جدًا.

ولم يستبعد "بوهلر" عقد لقاءات إضافية مع حماس، إذ أضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أنه يعتقد أن شيئًا ما قد يتم التوصل إليه بشأن غزة في غضون أسابيع، دون أن يذكر تفاصيل.