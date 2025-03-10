العالم اليوم - ترامب يعلن قرب تعيين نائب لرئيس الفيدرالي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 10:25 صباحاً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيختار قريبا نائبا لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للإشراف على البنوك.

وأضاف ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز جرى تسجيلها الأسبوع الماضي "سأختار شخصا ما قريبا". ويشغل هذا المنصب حاليا مايكل بار، الذي قال إنه سيتنحى عن منصبه قبل انتهاء ولايته في يوليو 2026.

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