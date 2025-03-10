بولندا: إشراك الناتو ضروري في أي انتشار لقوات أوروبية بأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 09:35 صباحاً - أكد الرئيس البولندي أندريه دودا، ضرورة إشراك حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أي عملية انتشار لقوات أوروبية في أوكرانيا.

وقال "دودا" في تصريحات له: "يجب إشراك الناتو في حال حصول عملية انتشار لقوات أوروبية في أوكرانيا؛ لضمان أي وقف محتمل لإطلاق النار بين كييف وموسكو".

وأضاف أنَّ قرارًا كهذا يجب أن يُتخذ في إطار حلف شمال الأطلسي، إنه قرار مهم جدًا ويذهب بعيدًا جدًا.

وذكّر الرئيس البولندي أنه اقترح فكرة أن يتمكّن حلفاء أوكرانيا من إطلاق صواريخ من أراضي دول حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك بولندا، لحماية الأجواء الأوكرانية من الهجمات الروسية، مضيفًا: "لكن في الوقت الحالي، لم نتوصل إلى اتفاق داخل الناتو".

وقد أثير مقترح نشر قوات أوروبية في أوكرانيا في مناسبات عدة، ولا سيما خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية حصول تقارب بين موسكو وواشنطن.

ومن المقرر، أنَّ يلتقي وزراء الدفاع في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة، بعد غدٍ الأربعاء لتنسيق تحركهم دعمًا لكييف.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب الروسية - الأوكرانية تعرف منعطفًا جديدًا بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وتعهده بإنهاء الصراع بين موسكو وكييف، حيث دعا صراحة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الجلوس مع الروس لإنهاء حربهما، وأوقف مد كييف بالمعلومات الاستخباراتية، فيما تعهدت أوروبا بمواصلة دعم أوكرانيا.