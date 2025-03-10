العالم اليوم - سوريا.. إلغاء بلاغات منع السفر التي أصدرها نظام الأسد

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 12:25 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد، إلغاء جميع البلاغات لمنع السفر الصادرة في زمن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، والذي يؤثر على أكثر من 5 ملايين سوري.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أنها "ألغتجميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات (توقيف- مراجعة- إعلام - تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية) الصادرة بحق السوريين زمن النظام البائد والبالغ عددها أكثر من 5 ملايين ومئة وأربعة وستين ألف بلاغ". وأوكلت الوزارة مهمة تنفيذ القرار لمديرية الهجرة والجوازات.

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