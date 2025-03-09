العالم اليوم - الشرع: سوريا تواجه محاولات لجرها إلى حرب أهلية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 مارس 2025 09:24 مساءً - قال الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الأحد، إن بلاده "تواجه محاولات لجرها إلى حرب أهلية".

وذكر الشرع، في كلمة مسجلة حول الأحداث الأخيرة: "سوريا تواجه محاولات لجرها إلى حرب أهلية"، مضيفا أن "سوريا ستظل موحدة ولن نسمح بالعبث بالوحدة الوطنية أو السلم الأهلي".

وأضاف: "النظام البائد خلف جراحا عميقة.. وعلينا أن نكون أقوياء في وجه من يحاول جر البلاد إلى حرب أهلية".

وتابع: "لن نتسامح مع فلول النظام وليس أمامهم إلا تسليم أنفسهم".

وأردف قائلا: "نؤكد أننا سنحاسب كل من تورط في دماء المدنيين وتجاوز صلاحيات الدولة".

وشدد الشرع على تجريم "أي دعوة أو نداء للتدخل في شؤون بلادنا"، مبرزا "مصممون على المضي قدما نحو المستقبل الذي يليق بشعبا".

وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية قد أكد، الجمعة، على مواصلة ملاحقة من وصفهم بفلول النظام الساقط وتقديمهم إلى محاكمات عادلة.

وقال الشرع في خطاب عقب الأحداث التي تشهدها منطقة الساحل السوري: "إنكم بفعلكم الشنيع بقتل من يحمي سوريا قد اعتديتم على كل السوريين وبهذا لقد اقترفتم ذنبا لايغتفر وقد جاءكم الرد الذي لاصبر لكم عليه فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم".