5 شهداء و37 مصابًا بغزة خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأحد، وصول خمسة شهداء جدد و 37 مصاباً إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.
جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة .
وأشار التقرير إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكد ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني الى 48,458 شهيد و 111,897 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.
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