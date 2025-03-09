أوكرانيا تسقط 73 مسيرة روسية
أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم أن دفاعاتها الجوية أسقطت 73 من أصل 119 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية.
وأفادت القوات الجوية في بيان ذكرت بأنه فقد أثر 37 طائرة مسيرة منها، وأن أضرارا وقعت في 6 مناطق أوكرانية لكنه لم يقدم تفاصيل بعد.
وتتبادل روسيا وأوكرانيا بشكل شبه يومي إعلان إسقاط بعض الطائرات المسيرة، في حين يصعب التحقق من صحة هذه المعلومات بسبب ظروف الحرب المستمرة، والتي أدت إلى صعوبة الوصول إلى مناطق القتال والتحقق من البيانات.
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