فرنسا تنظر فـي استقبال باحثين يغادرون الولايات المتحدة بعهد ترامب

باريس ـ ا.ف.ب: حثَّت فرنسا المؤسسات البحثية لديها على النظر في مسألة استقبال العلماء الذين يغادرون الولايات المتحدة ردًّا على سياسات الرئيس دونالد ترامب.

منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض خفَّضت حكومته التمويل الفيدرالي للأبحاث المنقذة للحياة واتخذت خطوات لطرد مئات العمال الفيدراليين العاملين في مجال الصحة والمناخ.

وكتب وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي فيليب باتيست في رسالة إلى تلك المعاهد أن «العديد من الباحثين المشهورين يتساءلون بالفعل عن مستقبلهم في الولايات المتحدة».

وأضاف «من الطبيعي أن نرحِّب بعدد معين منهم». وحثَّ باتيست قادة الأبحاث على إرسال «مقترحات ملموسة حول هذا الموضوع، سواء فيما يتعلق بالتكنولوجيا ذات الأولوية أو المجالات العلمية».

وأعلنت جامعة إيكس مارسيليا في جنوب فرنسا هذا الأسبوع أنها بصدد إنشاء برنامج مخصَّص لاستقبال باحثين أميركيين، لا سيما أولئك الذين يعملون في مجال تغيُّر المناخ.

وبعد عشرات الاقتطاعات التي أشرف عليها حليف ترامب الملياردير إيلون ماسك، سحب الرئيس الأميركي واشنطن من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ. واحتجاجًا على ذلك احتشد علماء في مُدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة الجمعة، كما شارك العديد من نظرائهم الفرنسيين في مدينة تولوز بجنوب غرب فرنسا في تظاهرة تضامنية. كما أثار تعيين ترامب روبرت إف كينيدي جونيور المعروف بتشكيكه في جدوى اللقاحات، على رأس وزارة الصحة والخدمات الإنسانية غضب العديد من العلماء.