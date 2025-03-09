العالم اليوم - زيلينسكي: روسيا تكثف هجماتها الجوية على أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 مارس 2025 04:25 مساءً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن روسيا شنت أكثر من 2100 هجوم جوي على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن زيلينسكي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام 1200 قنبلة جوية موجهة، ونحو 870 طائرة مسيرة، وأكثر من 80 صاروخا من طرازات مختلفة.

وأكد زيلينسكي أن العديد من الأسلحة الروسية تعتمد على مكونات تم تصنيعها في الخارج.

وقال إن "كل طائرة مسيرة من طراز شاهد وكل قنبلة جوية تستخدمها روسيا تحتوي على مكونات يتم توريدها عبر التحايل على العقوبات. وتشمل هذه الأسلحة أكثر من 82 ألف مكون أجنبي"، داعيا الحلفاء إلى تشديد وإنفاذ القيود التجارية القائمة.

وتراجع العدد الإجمالي للهجمات قليلا مقارنة بـ2300 هجوم في الأسبوع الماضي، فيما تضاعف عدد الهجمات الصاروخية أربع مرات، وفقا لحسابات زيلينسكي.