العالم اليوم - وزير إسرائيلي يكشف مستجدات خطة ترامب لنقل سكان غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 مارس 2025 04:25 مساءً - قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثيرة للجدل لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى بدأت "تتبلور".

وذكر سموتريتش في الكنيست الإسرائيلي: "هذه الخطة تتبلور، مع خطوات متواصلة بالتنسيق مع الإدارة (الأميركية)... تشمل تحديد الدول الرئيسية وفهم مصالحها، سواء مع الولايات المتحدة أو معنا، وتعزيز التعاون".

وأشار الى أن التحضيرات جارية لإنشاء سلطة هجرة واسعة للإشراف على العملية.

وأبرز أن "الميزانية التي تخصص لهذا الغرض أوفر من تلك التي تتطلب العودة إلى الحروب المرة تلو الأخرى".

وأكد وزير المالية الإسرائيلي أن بلاده "تجري كل الاستعدادات لهذا الأمر".

وأثار ترامب تنديدا واسع النطاق في مختلف أنحاء العالم باقتراحه تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن المجاورتين، لتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وتوعد في منشور شديد اللهجة على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء، سكان غزة بـ"الموت" في حال لم تفرج حماس عن الرهائن، وذلك في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.

ورفضت القمة العربية الطارئة، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، أي خطط لتهجير الفلسطينيين.

وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الخطة العربية تركز على هدفين رئيسيين: الأول هو تعزيز الموقف العربي الموحد الرافض لخطة ترامب، والثاني هو تقديم بديل عملي لإعادة إعمار غزة.