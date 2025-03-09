شهيدان فـي قصف إسرائيلي شرق رفح.. والعدوان يتواصل بالضفة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

استشهد فلسطينيان وجرح آخرون، إثر قصف شنته طائرة إسرائيلية مسيرة صوب مجموعة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وتتعرض مدينة رفح منذ مساء الجمعة، لإطلاق نار كثيف من الدبابات والطائرات الإسرائيلية المسيّرة، حيث أصابت القذائف منازل الفلسطينيين خاصة في أحياء: الجنينة، والشوكة، وتل السلطان. وفي السياق، استشهد فلسطيني أثناء عمله في إزالة الركام لمنزل مدمر بمدينة الزهراء، حيث سقط عليه أحد الجدران المهدمة بفعل القصف الإسرائيلي.

يأتي ذلك، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ41 على التوالي، ولليوم الـ28 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية ومداهمات للمنازل وإطلاق النار على الفلسطينيين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية باتجاه المدينة ومخيميها، ونشرت آلياتها وفرق المشاة في الشوارع والأحياء، وتمركزت في محيط ومداخل مخيمي طولكرم ونور شمس، رافقها إطلاق الأعيرة النارية والقنابل الصوتية والضوئية، مع سماع دوي انفجارات.

وتستمر آليات الاحتلال والجرافات الثقيلة في التواجد أمام المنازل والمباني السكنية التي استولت عليها وحولتها لثكنات عسكرية، في شارع نابلس، الذي يربط بين المخيمين، حيث يقوم الجنود بإيقاف المركبات وتفتيشها، بالإضافة إلى التدقيق في هويات المواطنين واحتجازهم للاستجواب.