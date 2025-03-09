الصين تتوعد بـ»تضييق الخناق» على تايوان فـي حال تصاعد النزعة الاستقلالية

بكين ـ ا.ف.ب: توعَّد الجيش الصيني بـ»تضييق الخناق» على تايوان في حال تصاعد النزعة الاستقلالية في الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، محذرًا المؤيدين لذلك بضرورة التراجع عن سياسة «حافة الهاوية». وتعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وتعهدت إعادتها الى كنفها، بالقوة إذا لزم الأمر.

وعزَّزت الصين الضغوط على السُّلطات التايوانية في السنوات الماضية بإجرائها تدريبات عسكرية وإرسال طائرات مقاتلة وسفن تابعة للبحرية إلى محيط الجزيرة.

ونقلت شبكة «سي سي تي في» التلفزيونية الحكومية عن المتحدث باسم الجيش وو تشيان قوله «كلما تفشَّى انفصاليو (استقلال تايوان)، ضاق الخناق حول أعناقهم، وكلما زاد حد السيف المسلط فوق رؤوسهم».

وتوجَّه وو إلى مؤيدي استقلال الجزيرة بالقول «لقد امتطيتم جوادكم إلى حافة الهاوية، الأرض خلفكم... إذا واصلتم التقدم على المسار الخاطئ، ستواجهون طريقًا مسدودًا».