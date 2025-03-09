«الأوروبي» يعزز بعثته فـي البوسنة والهرسك

بروكسل ـ العُمانية: أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعزيز مؤقت لقوات بعثته لحفظ السلام في البوسنة والهرسك، عقب تصاعد التوترات إثر فرض، ميلوراد دوديك، حظرًا على المؤسسات الحكومية في المناطق الصربية، ما أثار مخاوف من نزعات انفصالية.

وأوضحت قوة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك، وفق ما أوردته مجلة «بوليتيكو» الأوروبية، أن قرار تعزيز القوات يأتي ضمن خطوة «استباقية تهدف إلى دعم الاستقرار».

وأفادت تقارير إعلامية بأن الاتحاد الأوروبي سيزيد 400 جندي إلى قوته الحالية، التي تضم 1100 جندي، في إطار «عملية ألثيا»، وهي المهمة الأوروبية المكلفة بتنفيذ اتفاق السلام الذي أنهى حرب البوسنة (1992 - 1995).

ويأتي هذا التطور بعد إدانة دوديك، أواخر فبراير الماضي، بانتهاك اتفاق السلام، حيث حكم عليه بالسجن لمدَّة عام، مع منعه من ممارسة النشاط السياسي لمدَّة ست سنوات.