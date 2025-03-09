مظاهرات فـي أميركا احتجاجا على اقتطاعات ترامب

واشنطن ـ أ ف ب: تظاهر طلاب وعلماء وباحثون في مدن أميركية عدة احتجاجا على اقتطاعات تجريها إدارة الرئيس دونالد ترامب، تؤدي الى إلغاء وظائف أساسية في وكالات فدرالية وخفض الموارد المخصصة لبحوث حيوية. ومنذ عودته الى البيت الأبيض في يناير، تعمل إدارة الرئيس الجمهوري على خفض الانفاق الفدرالي، وانسحبت من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، وأبعدت مئات الموظفين الفدراليين العاملين في مجالات بحوث الصحة والمناخ. واعتراضا على هذه الخطوات، نزل باحثون وأطباء وطلاب ومهندسون ومسؤولون منتخبون الى شوارع مدن كبرى مثل نيويورك وواشنطن وبوسطن وشيكاغو ، رفضا لما يرون أنه هجوم غير مسبوق على العلوم.
وقال جيسي هيتنر، الباحث في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، والذي كان ضمن قرابة ألف شخص تظاهروا في العاصمة الأميركية «لم يسبق لي أن كنت غاضبا الى هذه الدرجة». أضاف أن إدارة ترامب تقوم «بإحراق كل شيء»، منتقدا على وجه الخصوص تعيين روبرت كينيدي جونيور وزيرا للصحة، على رغم أنه يُعرف بتشكيكه باللقاحات.
ورفع محتجون في واشنطن لافتات تدعو الى «تمويل العلم وليس الأغنياء»، وأكدوا أن «أميركا قامت على العلم».
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