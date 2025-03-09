العالم اليوم - هجوم لـ"فلول الأسد".. اشتباكات في محطة بانياس للطاقة

انتم الان تتابعون خبر هجوم لـ"فلول الأسد".. اشتباكات في محطة بانياس للطاقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 مارس 2025 03:24 مساءً - أعلنت وكالة الأنباء السورية، الأحد، اندلاع اشتباكات في محطة بانياس للطاقة غربي البلاد.

وقالت الوكالة إن الاشتباكات اندلعت مع قوات الأمن في المحطة بعد هجوم "لفلول النظام السابق".

وكانت وزارة الدفاع أكدت وقوع مواجهات عنيفة في ريف طرطوس.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن إدارة الأمن العام تنفذ عمليات تمشيط في منطقة القدموس والقرى المحيطة في طرطوس بهدف ملاحقة أنصار النظام السابق.

كما أفاد مراسل "دوت الخليج" بحصول اشتباكات بين القوات السورية وجماعات مسلحة في محيط اللاذقية.

بدوره، أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع السورية، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من العملية العسكرية لملاحقة الجماعات المسلحة الموالية للنظام السابق في منطقة الساحل.

وقالت المتحدث إن هذه المرحلة تهدف إلى ملاحقة الجماعات المسلحة في الأرياف والجبال بعد استعادة الأمن في مدن الساحل.