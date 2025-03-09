الإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول

سيول ـ ا.ف.ب: أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية عن الرئيس المعزول يون سوك يول الذي غادر مركز التوقيف سيرا وانحنى مطولا أمام جمع من مناصريه. وحيا المناصرون الرئيس الذي مر بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات. وأصدر يون بيانا جاء فيه «أحني رأسي عرفانا لشعب هذه الأمة»، بعدما أمرت النيابة العامة بإطلاق سراحه تنفيذا لأمر قضائي صدر أمس الاول الجمعة. وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا مشددين على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر.

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