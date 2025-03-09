موسكو تعلن استعادة ثلاث قرى فـي كورسك

موسكو ـ ا.ف.ب: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استعادت ثلاث قرى كانت تسيطر عليها القوات الأوكرانية في منطقة كورسك بجنوب الدولة، حيث تتراجع قوات كييف منذ أسابيع.

وأكدت الوزارة استعادة قرى فيكتوروفكا ونيكولاييفكا وستارايا سوروتشينا.

ويعمل الجيش الروسي منذ أشهر على طرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الحدودية التي توغلت فيها قوات كييف الصيف الماضي. واستعادت موسكو الى الآن ثلثي المساحة التي استحوذت عليها أوكرانيا.

من جهته، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضربات الجديدة التي شنّتها روسيا أمس السبت وأسفرت عن مقتل 12 شخصا على الأقل، تظهر أن أهداف موسكو «لم تتغيّر» في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي عبر تلغرام إن «ضربات كهذه تظهر أن أهداف روسيا لم تتغير»، مضيفا «لذلك من المهم مواصلة القيام بكل ما يمكن لحماية الحياة، تعزيز دفاعنا الجوي وتشديد العقوبات على روسيا».