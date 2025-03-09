الزعيم الكوري الشمالي يتفقد مشروع بناء «غواصة تعمل بالطاقة النووية»

سيول ـ ا.ف.ب: تفقد الزعيم كيم جونغ أون مشروع بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الكوري الشمالي، مشددا على أن تعزيز بحرية بلاده بشكل «جذري»، يعد ركنا محوريا الدفاعية لبيونج يانج. وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم زار أحواضا لبناء السفن الحربية، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن التاريخ أو المكان. وأشارت الى أنه «اطلع على بناء غواصة صواريخ موجهة استراتيجية تعمل بالطاقة النووية»، وهي أحد الأهداف العسكرية الأساسية التي وردت في قائمة من الأسلحة المتطورة، كشف عنها في مؤتمر سابق للحزب الحاكم. ورجحت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن تكون الوكالة الشمالية تتحدث عن غواصة تعمل بالطاقة النووية قادرة على إطلاق صواريخ بالستية، مشيرة الى أنها المرة الأولى تتحدث فيها بيونج يانج، القوة النووية العسكرية، عن بناء غواصة كهذه.

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