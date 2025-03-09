توقف الخدمة بمطار هامبورج.. الإضرابات تعود لمطارات ألمانيا مجددا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 مارس 2025 02:33 مساءً - لم تهدأ وتيرة الإضرابات في ألمانيا، التي تدعو إليها النقابة العمالية "فيردي"، في محاولة لتحسين الأجور، بعد أن دعت العاملين في مطار هامبورج إلى الإضراب الفوري، اليوم الأحد، دون سابق إنذار.

وبعد إضرابات سائقي الحفلات، والعاملين في المستشفيات، ومراكز الرعاية النهارية، وجامعي القمامة تتجه ألمانيا إلى إضراب المطارات، بحسب صحيفة "شتيرن"، وذكر موقع مطار هامبورج أن عمليات المطار ستتوقف، اليوم الأحد، ونصحت الركاب بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم والتحقق من حالة رحلاتهم بانتظام.

ويواجه الأشخاص الذين سجلوا أمتعتهم صعوبة كبيرة في استعادتها، وكان من المقرر وصول 144 رحلة ومغادرة 139 رحلة في هامبورج، لكن حوالي عشر رحلات فقط يمكن أن تتم هذا الصباح، وتم إلغاء الرحلات المغادرة والقادمة المتبقية لهذا اليوم، وفقًا لمتحدثة باسم المطار.

كما دعت نقابة "فيردي" إلى مواصلة الإضراب حتى الاثنين في مطار هامبورج، ومن المتوقع أيضًا أن تشهد العديد من المطارات الأخرى إضرابات يوم الاثنين، وأعلنت شركة فيردي أنه من المحتمل أن تكون هناك قيود هائلة على المغادرين والقادمين، وفي الشمال، تأثرت مدينة بريمن أيضًا، وفي هانوفر، تم إلغاء العمليات بالكامل.

وبحسب جمعية المطارات "ADV"، فإن الإضراب التحذيري سيكون له تأثير كبير على الحركة الجوية، وبحسب التقديرات الأولية، من المتوقع إلغاء أكثر من 3400 رحلة جوية في ألمانيا، ولن يتمكن نحو 510 آلاف مسافر من بدء رحلاتهم كما كان مخططًا لها، بحسب ما أفادت الجمعية في برلين.

أعلن مطار برلين براندنبورج (BER) أنه سيوقف عملياته بشكل كامل يوم الاثنين، وتتوقع الشركة المشغلة لمطار فرانكفورت أم ماين، أكبر مطار في ألمانيا، فرض قيود ضخمة أيضًا.

وتقول كريستين بيل، نائبة رئيسة نقابة فيردي: "نرى أنفسنا مضطرين إلى القيام بهذا الإضراب التحذيري لأن أصحاب العمل لم يقدموا بعد عرضًا في مفاوضات المساومة الجماعية الجارية لموظفي القطاع العام".

تعمدت النقابة الإعلان عن الإضراب التحذيري مبكرًا لتوفير الأمن للركاب الذين يخططون للسفر، وبحسب موقع "فيردي"، من المقرر تنظيم مظاهرات في مطاري هانوفر وبريمن إلى جانب مظاهرة في وسط مدينة هامبورج.

ومن المتوقع أن تسفر الجولة الثالثة من المفاوضات، التي ستعقد في الفترة من 14 إلى 16 مارس في بوتسدام، وتجرى المفاوضات لنحو 2.5 مليون موظف في الحكومة الفيدرالية والمحلية في مجموعات مهنية مختلفة، مثل معلمات رياض الأطفال، والممرضات، وسائقي الحافلات، ورجال الإطفاء.

تطالب نقابة فيردي بزيادة الأجور بنسبة ثمانية في المئة، ولكن بما لا يقل عن 350 يورو إضافية شهريًا، فضلًا عن مكافآت أعلى للأعمال التي تتطلب جهدًا كبيرًا مثل قطاع الرعاية الصحية.

ومن المقرر زيادة بدلات التدريب ومرتبات المتدربين بمقدار 200 يورو شهريًا، ويطالب الاتحاد أيضًا بثلاثة أيام عطلة إضافية على الأقل.

ولم يقدم أصحاب العمل أي عرض في جولتي المفاوضات حتى الآن، واعتبرت النقابات أن عدم وجود عرض هو تعبير عن عدم الاحترام، وأنهم غير مسؤولين في نهاية المطاف عن بؤس المالية العامة.

وأكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر (الديمقراطي الاجتماعي) التي تتفاوض باسم الحكومة الفيدرالية: "أن النقابات لديها مطالب عالية، وفي الوقت نفسه يجب أن نراقب الصالح العام والميزانيات الضيقة ومصالح دافعي الضرائب".