القوات الروسية تحرر بلدتي ”ليبيديفكا” و”نوفينكوي” في مقاطعتي ”كورسك” و”سومي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 مارس 2025 02:33 مساءً - حررت القوات الروسية بلدة ليبيديفكا في مقاطعة كورسك الحدودية، بالإضافة إلى بلدة نوفينكوي في مقاطعة سومي شمالي أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية- في بيان، نقلته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية- أنه "تم دحر تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أغرونوم، وبوغدانوفكا وغونشاروفكا وغوييفو وزاوليشينكا وكازاتشيا لوكنيا، وبيرفي كنياجي، وفتوروي كنياجي، وكوسيتسا، لوكنيا، مالايا لوكنيا، مخنوفكا، روبانشينا، سودجا، تشيركاسي كونوبيلكا، تشيركاسي بوريتشنوي ويوجني، حيث تم صد هجومين مضادين".

وأضافت أنه "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 350 عسكريًا، ودبابة، ومركبتي مشاة قتاليتين، وخمس ناقلات جند مدرعة، و19 مركبة قتالية مدرعة، و29 سيارة، وستة مدافع ميدانية، ومدفع هاون، ومحطة حرب إلكترونية، ومحطة رادار (رادا) إسرائيلية الصنع، ومركبة إصلاح هندسية، بالإضافة إلى 11 مركز تحكم بالطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة"، مشيرة إلى "استسلام ستة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع البيان أن "الضربات العملياتية التكتيكية، ونيران طيران الجيش والمدفعية، استهدفت أفراد ومعدات العدو، في مناطق بونداريفكا وبيرفي كنياجي، وكوباتكين، وكوريلوفكا وليبيدفكا ومارتينوفكا وميرني وكذلك باسوفكا وبيلوفودي وجورافكا وميروبولي ونوفينكو وأوبودي ويوناكوفكا ويابلونوفكا في مقاطعة سومي".

وأردف أنه "في المجمل، وخلال القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 65930 جنديًا، و387 دبابة، و300 مركبة قتال مشاة، و264 ناقلة جند مدرعة، و2163 مركبة قتالية مدرعة، و2370 سيارة، و528 قطعة مدفعية، و52 راجمة صواريخ، بما في ذلك 13 من طراز (هيمارس)، و7 قاذفات صواريخ متعددة الإطلاق من صنع الولايات المتحدة، و25 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات ومدفع مضاد للطائرات ذاتي الحركة".