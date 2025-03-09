اليابان: السيطرة على حرائق الغابات المستعرة فى ”أوفوناتو” منذ 11 يوما

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 مارس 2025 02:33 مساءً - أعلن عمدة مدينة "أوفوناتو" الواقعة في شمال شرق اليابان كيوشي فوتشيجامي، السيطرة على حرائق الغابات المستعرة في المدينة، منذ 11 يوما.

وقال فوتشيجامي في مؤتمر صحفي، أوردته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأحد، إن حدة الحرائق تراجعت ولا يوجد أي مخاطر من انتشارها.

وكانت السلطات اليابانية قد بدأت، أمس، رفع بعض أوامر الإجلاء الصادرة لعدد من المناطق في مدينة "أوفوناتو"، وتعتزم السلطات إلغاء جميع أوامر الإجلاء المتبقية التي تؤثر على حوالي 2400 شخص بحلول ظهر يوم غد الاثنين.

والتهمت الحرائق، التي بدأت في 26 من فبراير الماضي، 2900 هكتار من الأراضي، أي ما يعادل 9% من مساحة الأراضي بالمدينة.