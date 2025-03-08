العالم اليوم - مفاجأة مرعبة.. آيس كريم بطعم "الثعبان الأصفر"

انتم الان تتابعون خبر مفاجأة مرعبة.. آيس كريم بطعم "الثعبان الأصفر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 مارس 2025 07:21 مساءً - أصيب رجل في تايلاند بالرعب بعد اكتشافه وجود ثعبان صغير مجمد داخل آيس كريم اشتراها من بائع متجول.

ونشر راي بان ناكلنجبون صورة على "فيسبوك" للحادثة الغريبة، وأظهرت الصورة رأس الثعبان الأسود والأصفر مرئيًا بوضوح داخل الآيس كريم المجمدة.

وحققت الصورة حالة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المتابعين: "هذا هو السبب الذي يجعلني ألتزم بالآيس كريم الذي يتم شراؤه من المتجر".

وعلق آخر: "من الواضح أن هذه نكهة جديدة - مفاجأة الثعبان".