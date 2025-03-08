العالم اليوم - حزب الله يعلّق على الأحداث الجارية في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 مارس 2025 06:24 مساءً - نفى حزب الله اللبناني، في بيان السبت، علاقته بالأحداث التي تجري في سوريا، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار.

وقال بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله إنه "تدأب بعض الجهات على الزجّ باسم حزب الله فيما يجري من أحداث في سوريا واتهامه بأنه طرف في الصراع القائم هناك".

وأضاف: "ينفي حزب الله بشكل واضح وقاطع هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة ويدعو وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة في نقل الأخبار وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تخدم أهدافًا سياسية وأجندات خارجية مشبوهة".

وكانت اشتباكات قد اندلعت يوم الخميس الماضي بين القوات السورية ومجموعات مسلحة من أنصار الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في مناطق الساحل السوري. وأسفرت عن مقتل وجرح العديد من الأشخاص.