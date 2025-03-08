العالم اليوم - وزارة الدفاع السورية: الأوضاع تحت السيطرة الكاملة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 مارس 2025 06:24 مساءً - قالت وزارة الدفاع السورية، مساء السبت، إن القوات تستمر في ملاحقة "فلول الأسد"، وفق الخطط العملياتية المعتمدة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبد الغني: "تستمر قواتنا في ملاحقة الفلول وفق الخطط العملياتية المعتمدة".

وأضاف: "ندعو من قدم إلى الساحل بالعودة إلى مناطقهم والأوضاع تحت السيطرة الكاملة".

وتابع: "قواتنا تحقق تقدما ميدانيا سريعا، في ملاحقة فلول النظام البائد التي قامت بالاعتداء على قوات الأمن العام، وتنفيذ كمائن غادرة لهم".

وأشار إلى أن القوات قامت بـ"تطويق جميع المناطق ومحاصرة المطلوبين، ويتم تسليم جميع المقبوض عليهم للجهات الأمنية المختصة".

هذا وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حصيلة القتلى جراء يومين من الاشتباكات قد ارتفعت إلى أكثر من 600 قتيل.

واندلعت الاشتباكات، التي بدأت أول أمس الخميس، في تصعيد كبير للتحدي الذي يواجه الحكومة الجديدة في دمشق.