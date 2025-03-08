العالم اليوم - المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. حماس ترصد مؤشرات "إيجابية"

انتم الان تتابعون خبر المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. حماس ترصد مؤشرات "إيجابية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 مارس 2025 05:22 مساءً - قال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، السبت إن الحركة ترى مؤشرات إيجابية فيما يتعلق ببدء المرحلة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف في بيان: "جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية والمؤشرات إيجابية نحو ذلك".

وتابع: "نؤكد جاهزيتنا لخوض مفاوضات المرحلة الثانية بما يحقق مطالب شعبنا وندعو لتكثيف الجهود لإغاثة قطاع غزة ورفع الحصار عن شعبنا المكلوم".

وانتهت السبت الماضي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، بينما ترفض إسرائيل حتى الآن بدء المرحلة الثانية، وهددت أكثر من مرة باستئناف الحرب.

وحذرت حركة حماس من احتمال تعرض الرهائن للقتل إذا استأنف الجيش الإسرائيلي القتال في قطاع غزة.