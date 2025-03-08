العالم اليوم - الجامعة العربية تدين أعمال العنف في منطقة الساحل بسوريا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 مارس 2025 04:25 مساءً - عبرت جامعة الدول العربية، السبت، عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع الامنية في منطقة الساحل بسوريا، عقب المواجهات التي وقعت هناك.

وأدانت الجامعة "أعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل المنفلت"، كما عبرت عن "إدانتها لأية تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية وتهدد السلم الأهلي وتفاقم من التحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الحالية".

وشددت في بيان على أن "تلك الأوضاع تستلزم تركيزا على السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم الأهلي من أجل تفويت الفرصة على أية مخططات تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص تعافيها".