فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا تدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 03:35 مساءً - قال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، اليوم السبت، إنهم يدعمون الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، التي ستتكلف 53 مليار دولار، وتتجنب تهجير سكان القطاع.

وذكر الوزراء، في بيان مشترك: "تُظهِر الخطة مسارًا واقعيًا لإعادة إعمار غزة وتتعهد -إذا تم تطبيقها- بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة"، بحسب "رويترز".

وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، تتضمن مرحلتين، المرحلة الأولى تستمر لمدة سنتين بتكلفة قدرها 20 مليار دولار، ويتم خلالها إنهاء عملية إزالة الركام، وإنهاء ترميم الـ60 ألف وحدة المدمرة جزئيًا، بالتزامن مع إنشاء 200 ألف وحدة سكنية جديدة للسكن الدائم لاستيعاب 1.6 مليون فرد، إضافة إلى استصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وإنشاء المرافق والشبكات والمباني الخدمية اللازمة للبدء في تقديم الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والاتصالات، إذ سيتم إنشاء منظومة تغذية المياه ومكافحة الحريق والصرف الصحي بواقع: 2 محطة تحلية مياه، 2 خزان مياه شرب وحريق، 2 خزان مياه ري، و2 محطة معالجة مياه الصرف.

وتستمر المرحلة الثانية لمدة سنتين ونصف السنة بتكلفة قدرها 30 مليار دولار، المستهدف خلالها مواصلة عملية إنشاء المرافق والشبكات والمبانى الخدمية اللازمة، إضافة إلى إنشاء 200 ألف وحدة سكنية جديدة للتسكين الدائم لاستيعاب 1.2 مليون نسمة، ليصبح إجمالي الوحدات السكنية الدائمة الموجودة في القطاع 460 ألف وحدة قادرة على استيعاب 3 ملايين فرد، إضافة للبدء في إنشاء المنطقة الصناعية على مساحة 600 فدان، وميناء الصيد البحري والميناء التجاري ومطار غزة، وتنفيذ المرحلة الأولى من المنطقة الساحلية بطول 10 كيلومترات والمسماة طريق الكورنيش.

وتتضمن الخطة، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.