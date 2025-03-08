الشاباك يحدد 5 عوامل استراتيجية لإخفاقاته فـي «طوفان الأقصى»

القدس ـ دوت الخليج ـ وكالات:

أصدر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك»، نتائج تحقيقه بشأن أحداث السابع من أكتوبر 2023، «طوفان الأقصى».

ووفقًا للتحقيق، فقد أرجع الشاباك اتخاذ قرار العملية إلى خمسة عوامل استراتيجية رئيسية، أبرزها الانتهاكات المتكررة بحق المسجد الأقصى، وسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب إخفاق المستوى السياسي الإسرائيلي.

وأشار التقرير إلى وجود مبالغة في تقدير فعالية الجدار الأمني وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى غياب الرقابة الفعالة، وهي عوامل ساهمت في حدوث المفاجأة الأمنية.

واعترف التحقيق بفشل جهاز الشاباك في منع «طوفان الأقصى» رغم التحقيقات الداخلية التي كشفت عن قوة حماس. كما صرّح رئيس الجهاز، رونين بار، بأن أحداث السابع من أكتوبر كان يمكن تفاديها بطريقة مختلفة.

وأوضح التقرير أن الشاباك واجه تحديات كبيرة في تجنيد عملاء داخل قطاع غزة، مما أثر سلبًا على قدرته في جمع المعلومات الاستخباراتية، خاصة خلال السنوات الأخيرة، بسبب القيود المفروضة على تحركاته هناك.

كما أشار إلى أن الصعوبات الميدانية في غزة أدت إلى فجوات في تجنيد وتشغيل عملاء، كانوا قد يساعدون في رصد التحركات الاستثنائية.

واعترف الشاباك بفشله على مدى سنوات في اكتشاف خطة حماس الهجومية، مؤكدًا أنه “لم يتعامل مع سيناريو اجتياح المدن الإسرائيلية (المحتلة) كتهديد جدي”. ورغم ذلك، شدد على أنه لم يستخفّ بحماس، لكنه أخطأ في تقدير نواياها وقدراتها.

أما بشأن أسباب الإخفاق في توقع الهجوم والتحذير منه، فقد أرجعها التقرير إلى الاعتقاد السائد بأن حماس كانت تركز جهودها على تأجيج الأوضاع في الضفة الغربية، كما أن سياسة “شراء الهدوء”، التي انتهجتها إسرائيل تجاه غزة، سمحت لحماس بالتسلح بشكل مكثف، وفق تقديره. وكشف التقرير أن حماس بدأت بتشغيل شرائح اتصال إسرائيلية (SIM) بشكل تدريجي منذ مساء الخامس من أكتوبر، ووصل عدد الشرائح التي فعّلتها حتى فجر السابع من الشهر نفسه إلى 45 شريحة.