الاحتلال يجدد إطلاق النار برفح وخان يونس .. واقتحامات وهجمات للمستوطنين بالضفة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار بقطاع غزة موقعا شهداء وجرحى، حيث جددت آليات الاحتلال إطلاق النار على الحدود الحنوبية والشرقية لمدينة رفح وعلى الحدود الشرقية لخان يونس جنوب القطاع.

واستشهدت فلسطينية وفلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة، كما استشهد فلسطيني آخر إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال قبل ايام شرقي دير البلح.

وأعلنت الصحة بغزة وصول مشافي القطاع ثمانية شهداء سبعة منهم انتشال وشهيد متأثر بجراحه إضافة إلى 11 إصابة، خلال 24 ساعة.

وارتفعت وتيرة التهديدات الإسرائيلية بشكل لافت بالتزامن مع إغلاق المعابر الذي يدخل يومه الرابع على التوالي وسط تحذيرات حقوقية من آثار كارثية على حياة السكان.

يأتي ذلك، فيما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات الليلة قبل الماضية، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تزامنا مع تجدد هجمات واعتداءات المستوطنين في مدينة أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم، وانتشرت بشكل مكثف في شارع البلدية، وتحديدا في حارة راس الزرد، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات ركابها.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة نعلين غرب رام الله، واعتدت على المشاركين في دوري كرة قدم ليلي، يقيمه أبناء البلدة مساء كل يوم، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المشاركين فيه، وأجبرتهم على مغادرة الملعب. وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أودلا وبلدة قبلان، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات. في غضون ذلك، اقتحم مستوطنون تجمع شلال عين العوجا شمال مدينة أريحا، وقاموا بجولات استفزازية بين مساكن المواطنين. وتهدف هذه الهجمات الاستيطانية إلى التضييق على السكان البدو، في محاولة لفرض واقع استيطاني جديد في المنطقة.