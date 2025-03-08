إسرائيل ترفض مخرجات القمة العربية وتدعو لتبني خطة ترامب

القدس المحتلة ـ د.ب.أ: قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن تبني الدول العربية لخطة إعادة الإعمار المصرية في غزة يستند إلى رؤى «لا تزال متجذرة في وجهات نظر عفا عليها الزمن» بعد 7 أكتوبر.

وجاء هذا التصريح ردا على تبني الخطة خلال القمة العربية التي عقدت في القاهرة. ووفقا للخطة المصرية، ستتولى لجنة إدارية من التكنوقراط الفلسطينيين المستقلين إدارة غزة مؤقتا، تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.

وأضافت الوزارة أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة «يجب تشجيعها»، معتبرة أنها ستمنح «سكان غزة فرصة للاختيار بحرية وفقا لإرادتهم الحرة». على حد قول الوزارة.