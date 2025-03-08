الاتحاد الأوروبي: بوتين لا يبدي ”أي اهتمام” بالسلام في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 02:29 مساءً - رأت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يبدي "أي اهتمام" بإحلال السلام في أوكرانيا، وذلك عقب ضربات جديدة شنّتها موسكو ليلًا.

وكتبت "كالاس"، عبر منصة إكس: "تسقط الصواريخ الروسية بلا توقف على أوكرانيا، وتسبب مزيدًا من الموت والدمار.. مرة جديدة، يُظهِر بوتين أنه ليس مهتمًا بالسلام.. علينا زيادة دعمنا العسكري (لكييف)، وإلا سيدفع مزيد من المدنيين الأوكرانيين الثمن الأغلى"، بحسب "فرانس برس".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الضربات الجديدة التي شنّتها روسيا ليل الجمعة السبت، وأسفرت عن مقتل 12 شخصًا على الأقل، تُظهِر أن أهداف موسكو "لم تتغيّر" في أوكرانيا.

وقالت السلطات الأوكرانية، أمس الجمعة، إن روسيا شنَّت سلسلة هجمات بواسطة الصواريخ والمُسيّرات على أوكرانيا، مستهدفة منشآت طاقة، وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأنه تم إطلاق صواريخ موجهة من طراز "كاليبر" من سفن في البحر الأسود.