العالم اليوم - لأول مرة في الدوري.. غوارديولا يقرر إبقاء مرموش "على الدكة"

انتم الان تتابعون خبر لأول مرة في الدوري.. غوارديولا يقرر إبقاء مرموش "على الدكة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 مارس 2025 02:22 مساءً - لأول مرة منذ انتقاله لصفوف مانشستر سيتي قبل شهر، سيجلس المصري عمر مرموش على دكة البدلاء، خلال مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر المدرب بيب غوارديولا وضع مرموش على دكة البدلاء، خلال المباراة المهمة أمام نوتنغهام فورست، صاحب المركز الثالث، الذي يتفوق على مانشستر سيتي بنقطة، في سلم الترتيب.

وشارك مرموش أساسيا في جميع المباريات الخمسة التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل حتى الآن 3 أهداف في الدوري.

وتوقع بعض الجماهير أن يكون السبب لذلك هو صيام مرموش خلال شهر رمضان، خاصة وأن المباراة تأتي في وقت مبكر في إنجلترا.

ومن المتوقع أن يشارك مرموش لاحقا في الشوط الثاني من اللقاء المهم أمام فورست عصر السبت.