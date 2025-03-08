العالم اليوم - المرصد السوري يكشف تفاصيل أحداث الساحل "المؤلمة"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 مارس 2025 02:22 مساءً - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بأن "مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت أحداثا مؤلمة.. راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال".

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها قامت بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسط غياب الرادع القانوني لهؤلاء".

وأودت العمليات التي أدانها المرصد السوري لحقوق الإنسان، بحياة 340 سوريا.

ووقعت الحصيلة الأكبر من القتلى باليوم الأول، في مدينة بانياس في ريف طرطوس، حيث قتل 60 مدنيا في هجوم مكثف، وفقا للمرصد.

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين.

واندلعت الاشتباكات أول أمس الخميس، في المنطقة الساحلية السورية بعد سلسلة من الهجمات والكمائن التي ألقي باللوم فيها على أنصار الأسد المسلحين استهدفت قوات الحكومة الانتقالية.

وتتواصل الاشتباكات في الشوارع في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين.

وقال المرصد إن القتال الدائر قرب مستشفيين في عاصمة محافظة اللاذقية، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين.