العالم اليوم - فيديو.. تقديم كأس العالم للأندية لترامب "غير المكترث"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. تقديم كأس العالم للأندية لترامب "غير المكترث" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 مارس 2025 11:15 صباحاً - بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشتتا، ولم يهتم كثيرا بحديث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، خلال زيارته للبيت الأبيض، الجمعة.

وقدم إنفانتينو للرئيس ترامب، درع بطولة كأس العالم للأندية المطلي بالذهب، داخل المكتب البيضاوي.

وقام إنفانتينو باستعراض الدرع الذهبي، واستخدم مفتاحا خاصا لفتح الدرع وتحريك أطرافه، بينما بدا ترامب عاجزا عن الانبهار.

واستخدم ترامب عبارات الدهشة، لكن وجهه أظهر أنه لم يكن مهتما حقا لهذا الأمر.

وعندما ذكر إنفانتينو أن فريقين من الولايات المتحدة سيشاركان في البطولة، وهما إنتر ميامي وسياتل ساوندرز، لم يبدو أن ترامب أصغى أو استقبل المعلومة.

واكتفى بالقول بأن الكأس الجميلة يجب أن تظل في البيت الأبيض، وعندما أخبره إنفانتينو إنه يريد من ترامب تسليم الكأس للفائز بالبطولة في يوليو المقبل، لم يعلقالرئيس الأميركي.

وتأتي زيارة إنفانتينو للترويج لبطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، والتي ستقام في الولايات المتحدة، الصيف المقبل.