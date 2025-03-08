العالم اليوم - هجوم مسلح على حانة في كندا.. إصابات حرجة والمتهم "هارب"

انتم الان تتابعون خبر هجوم مسلح على حانة في كندا.. إصابات حرجة والمتهم "هارب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 مارس 2025 07:25 صباحاً - تعرض 11 شخصا لإصابات إطلاق نار، خلال عملية هجوم هزت كندا ليلة الجمعة، قرب مدينة تورنتو.

وتحقق شرطة تورنتو في إطلاق نار في حانة بمدينة سكاربورو، المجاورة لتورنتو، حيث أصيب العديد من الأشخاص ليلة الجمعة، وتقول إن المشتبه به "لا يزال طليقا".

وقال المسعفون إن هناك 11 شخصا أصيب بإصابات تتراوح من "طفيفة إلى حرجة".

وتم إخطار الشرطة بعملية إطلاق النار داخل الحانة، في الساعة 10:40 مساء بتوقيت تورنتو.