العالم اليوم - الولايات المتحدة تجري محادثات بشأن "صفقة معادن" مع الكونغو

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 مارس 2025 07:25 صباحاً - ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تجري محادثات استكشافية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن صفقة من شأنها أن تمنح واشنطن حق الوصول إلى المعادن المهمة في الدولة الإفريقية.

وأفادت الصحيفة نقلا عن وثائق أن الكونغو اتصلت بالولايات المتحدة الشهر الماضي واقترحت صفقة تعرض على الولايات المتحدة حقوق التنقيب في مقابل دعم حكومة الرئيس فيليكس تشيسكيدي.

وتعد المعادن الأرضية النادرة العمود الفقري لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، بدءا من الهواتف المحمولة وحتى السيارات الكهربائية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في أوائل فبراير عن رغبته في إبرام اتفاق مع أوكرانيا يتيح لواشنطن الحصول على المعادن النادرة الأوكرانية مقابل استمرار المساعدات الأميركية لكييف.

وفي أعقاب ذلك، قامت إدارة ترامب بفتح قنوات اتصال مباشرة مع روسيا، مما أدى إلى لقاء رفيع المستوى في السعودية، ناقش قضايا عدة، منها الحرب في أوكرانيا وسبل إنهائها.

وفي حديث للصحفيين الشهر الماضي، قال ترامب إن اتفاق المعادن مع أوكرانيا "هو اتفاق كبير قد تبلغ قيمته تريليون دولار".

وحسبما نقلت "فرانس برس" عن مسؤول أوكراني رفيع، الشهر الماضي، فإن كييف وافقت على بنود اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة.

وصرّح المصدر لأوكراني لوكالة "فرانس برس"، قائلا إن الاتفاق سيتضمن قيام الولايات المتحدة بتطوير ثروة المعادن النادرة، مع ذهاب الإيرادات إلى صندوق "مشترك بين أوكرانيا والولايات المتحدة" جرى إنشاؤه حديثا.