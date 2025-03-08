العالم اليوم - روبيو: ترامب مصمم على إنهاء الحرب الأوكرانية في أقرب وقت

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 مارس 2025 06:28 صباحاً - قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها وأبلغه بأن الرئيس دونالد ترامب عاقد العزم على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "أكد الوزير أن الرئيس ترامب عازم على إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن وشدد على أنه يتعين على جميع الأطراف أن تتخذ خطوات لضمان تحقيق سلام دائم".

وأجرى روبيو مكالمة منفصلة مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو في وقت سابق لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الأوكراني قد قال في وقت سابق إن "مكالمة بناءة" جرت بينه وبين نظيره الأميركي لمناقشة اجتماع ثنائي في السعودية.

وكتب الوزير الأوكراني على منصة إكس يقول "أوكرانيا تريد إنهاء الحرب، والقيادة الأميركية ضرورية لتحقيق السلام الدائم. كما ناقشنا سبل تعزيز تعاوننا الثنائي".

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن تفهمه لنهج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحالي في حرب أوكرانيا.

وأوضح ترامب: "في الواقع، أعتقد أنه يفعل ما قد يفعله أي شخص آخر"، وذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كان بوتين يستغل تعليق المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا حاليا.

وأضاف الرئيس الأميركي: "من المحتمل أن أي شخص في هذا الموقف كان ليفعل الشيء ذاته الآن".

وأكد ترامب مجددا على "علاقته الجيدة" مع بوتين، قائلا أن الرئيس الروسي يريد "إنهاء الحرب"، مضيفا: "أعتقد أنه سيكون أكثر كرما مما يلزمه الأمر".

وردا على سؤال عن سبب توقف إدارته عن تقديم التمويل الدفاعي لأوكرانيا وما الذي سيحدث عند نفاد تلك الأموال، أجاب ترامب: "لأنني بحاجة إلى التأكد من أنهم يريدون التوصل إلى تسوية. ولا أعلم إن كانوا يريدون ذلك. وإذا لم يكونوا راغبين في التسوية، فسننسحب من الأمر، لأننا نريدهم أن يتوصلوا إلى تسوية. وأنا أفعل ذلك لوقف القتل".