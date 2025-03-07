العالم اليوم - ضربة موجعة لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ

انتم الان تتابعون خبر ضربة موجعة لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 11:19 مساءً - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن لاعب الفريق ألكسندر بافلوفيتش لن يتمكن من المشاركة في المباريات القادمة بسبب معاناته من عدوى مستمرة.

وأوضح النادي أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عامًا لن يكون جاهزًا للعب مع الفريق حتى إشعار آخر.

وقد غاب بافلوفيتش عن آخر مباراتين لبايرن، حيث لم يشارك في الفوز على شتوتجارت 3-1 في الدوري الألماني، وعلى باير ليفركوزن 3-0 في دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أنه سيغيب عن المباريات التي تسبق فترة التوقف الدولي، والتي تشمل مواجهات مع بوخوم ويونيون برلين في الدوري الألماني، بالإضافة إلى مباراة الإياب أمام ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا.

وبسبب نقص اللياقة البدنية، تبقى مشاركته في مباراتي المنتخب الألماني أمام نظيره الإيطالي في دور الثمانية من دوري أمم أوروبا في 20 و23 مارس الجاري محل شك.