العالم اليوم - "قد يقعون بالحب".. تعليق مثير لترامب عن رواد الفضاء العالقين

انتم الان تتابعون خبر "قد يقعون بالحب".. تعليق مثير لترامب عن رواد الفضاء العالقين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 08:18 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تعليق وصف بـ"المثير" عن قضية الرواد العالقين في الفضاء منذ يونيو الماضي، إنهم "قد يقعون في الحب".

وتابع ترامب: " لقد تركوا هناك (الرواد) في الفضاء أمل أن يعجبوا ببعضهم بعضا. ربما سحبون بعضهم بعضا. لا أعلم".

وأضاف: "لقد تم تركهما هناك. فكروا في الأمر، وأرى السيدة ذات الشعر الكثيف، إنها تمتلك شعرا كثيفا جدا، لا مزاح في ما يتعلق بشعرها".

وقد أكد ترامب في تصريحاته على ضرورة إعادة رواد الفضاء إلى الأرض "في أقرب وقت ممكن".

وفي يناير، أعلن ترامب أن شركة "سبايس إكس" المملوكة لإيلون ماسك ستبدأ مهمة لإعادة اثنين من رواد الفضاء المخضرمين العالقين في محطة الفضاء الدولية.

وكان بوتش ويلمور وسوني ويليامز وصلا إلى محطة الفضاء الدولية في يونيو على متن مركبة الفضاء "ستارلاينر" التابعة لشركة بوينغ. وكان من المفترض أن يبقيا في المختبر المداري لثمانية أيام، لكن مشكلات فنية التي واجهتها المركبة الفضائية دفعت وكالة "ناسا" إلى تغيير خططها.

وأعلنت وكالة الفضاء الأميركية لأول مرة في أغسطس أن شركة "سبايس إكس"، المنافسة لـ"بوينغ"، ستعيد رائدي الفضاء إلى الأرض في فبراير. لكن العملية تأجلت مرة أخرى حتى نهاية مارس، في ظل استعداد "سبايس إكس" لإطلاق مركبة فضائية جديدة.