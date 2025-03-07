العالم اليوم - ترامب يهدد موسكو بعقوبات "واسعة النطاق"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 08:18 مساءً - هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، روسيا بفرض عقوبات ورسوم جمركية "واسعة النطاق" حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق سلام مع أوكرانيا.

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال" الجمعة، وهو نفس اليوم الذي تعرضت فيه شبكة الطاقة الأوكرانية لقصف جوي، أشار ترامب إلى أن روسيا "تدك أوكرانيا في ساحة المعركة".

وقال ترامب في منشوره إنه بسبب ذلك "يبحث على نحو متعمق في فرض عقوبات مصرفية واسعة النطاق، وعقوبات أخرى، ورسوم جمركية على روسيا".

ودعا ترامب الطرفين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل إلى "اتفاق تسوية نهائي بشأن السلام".

وتأتي انتقادات الرئيس ترامب لموسكو في ظل توتر العلاقات بين واشنطن وكييف، عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وقد أدت المواجهة الحادة العلنية بين الزعيمين إلى قيام ترامب بتعليق المساعدات العسكرية وكذلك إيقاف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف.