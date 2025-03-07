روسيا تعلن تدمير 39 مسيّرة أوكرانية
أعلنت روسيا، اليوم، عن تدمير 39 طائرة مسيّرة أوكرانية بواسطة منظوماتها الجوية فوق عدة مقاطعات خلال الليلة الماضية.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه تم تدمير 14 طائرة فوق أراضي جزيرة القرم، و 12 طائرة فوق البحر الأسود، وسبع طائرات فوق مقاطعة كورسك، وثلاث طائرات فوق مياه بحر آزوف، بالإضافة إلى طائرة واحدة فوق كل من مقاطعات روستوف وبيلغورود وأوريول.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتستمر المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، في وقت يشهد فيه الوضع العسكري على الحدود تصعيدًا متواصلًا في بعض المناطق.
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