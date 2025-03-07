الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الخليل
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 13 فلسطينيًا خلال اقتحام مخيم الفوار، وبلدتي دورا، وخاراس، في محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأنَّ قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوبًا، وداهمت عددًا من المنازل وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت 5 فلسطينيين.
كما اقتحمت بلدة دورا جنوبًا، واعتقلت 8 فلسطينيين من بلدة خاراس غربا.
وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال اغلاقها بلدات ومخيمات ومداخل مدينة الخليل بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية، وشددت من إجراءاتها العسكرية في حارات البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي والحواجز العسكرية.
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