العالم اليوم - خرائط جديدة تظهر قرب محاصرة قوات أوكرانية داخل روسيا

انتم الان تتابعون خبر خرائط جديدة تظهر قرب محاصرة قوات أوكرانية داخل روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 07:21 مساءً - أظهرت خرائط نشرت الجمعة، أن القوات الروسية تقترب من محاصرة آلاف الجنود الأوكرانيين، الذين دخلوا روسيا في الصيف الماضي، وعزلهم عن خطوط إمدادهم الرئيسية.

وبينت الخرائط نفسها تدهور وضع أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية بشكل حاد في الأيام الثلاثة الماضية بعد أن استعادت القوات الروسية أراضي ضمن هجوم مضاد مكثف كاد يقسم القوات الأوكرانية إلى نصفين.

ويثير الوضع في أوكرانيا احتمال إجبار قواتها على التراجع إلى داخل أوكرانيا أو المخاطرة بالوقوع في الأسر أو القتل في وقت تتعرض فيه كييف لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة للموافقة على وقف إطلاق النار مع روسيا.

وقال المحلل العسكري في بلاك بيرد جروب ومقرها فنلندا، باسي باروينين: "الوضع (بالنسبة لأوكرانيا) سيئ للغاية".

وأضاف: "الآن لم يتبق الكثير قبل أن تطوق القوات الأوكرانية أو تجبر على الانسحاب. والانسحاب يعني خوض معركة خطيرة، إذ ستتعرض القوات للتهديد المستمر من الطائرات المسيرة والمدفعية الروسية".

ولم يتم الإبلاغ بشكل رسمي عن التقدم الروسي من وزارة الدفاع الروسية أو الجيش الأوكراني.